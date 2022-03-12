尹锡悦会见美中驻韩大使……习近平致贺电“有意秉持建交初心”. March. 12, 2022 07:25. by 張寬錫 jks@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦在当选第二天的11日接连接见了中国驻韩大使和美国驻韩临时代办，开始了外交活动。 尹锡悦当天上午在首尔市汝矣岛国民力量党党部会见中国驻韩大使邢海明，并收到了中国国家主席习近平的当选贺电。习近平在贺电中表示：“对当选总统表示诚挚的祝贺和温暖的祝愿。”他还说：“今年是韩中建交30周年，对两国关系具有重要意义，”“愿（同韩方）秉持建交初心，深化友好合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远，造福两国和两国人民。” 尹锡悦对邢海明评价道：“从在检察机关的时候开始，韩中司法合作的事情就很多，从那时开始就见到了邢大使，”“韩中建交对两国国民起到了很大的帮助，对经济发展也有帮助。”邢大使回应称：“虽然现在是第三大贸易国，但明后年可能会成为第二大贸易国，”“是不可分割的邻居。” 尹锡悦当天下午还会见了美国驻韩大使馆临时代办德尔·科索。他在面谈中表示：“韩国唯一的同盟国是美国，”“因为是约定用鲜血守护彼此安保的国家，所以应该重新确立与之相符的关系。”他还说：“非常感谢美国总统拜登给我打电话祝贺我当选。” 德尔·科索表示：“韩美两国在韩国战争的战场上结下了血盟，由此构建了最坚固、最灵活、最稳固的同盟关系，”“美国驻韩大使馆的所有职员都将与新政府紧密合作，进一步扩大两国的同盟关系。”

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