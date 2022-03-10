超越的世界. March. 10, 2022 08:00. . 世界上有不能两立的东西。就像生与死、白天与夜晚、胜者和败者一样。比利时超现实主义画家雷内•马格利特的想法却不同。他经常在一个画面上同时画出具有反对属性的对象。他的晚年代表作《光之帝国》也同时存在白天和夜晚。画家为什么画了这样的画呢？ 出生于比利时的马格利特曾在巴黎和布鲁塞尔活动，是超现实主义运动的先驱者。美术大学毕业后作为商业美术家活动的他，抽空画了印象主义、未来主义、立体派画风的画，积累了经验。但在1920年接触乔治•德基里科的画作后，他转向了超现实主义画家。他的画的特点是，将日常事物以意想不到的大小和方式并置在一个画面中，引起好奇心。这幅画是他从1948年开始到去世为止埋头约20年的《光之帝国》系列作品之一。在有树木的安静住宅区的夜景上描绘着白天的蓝天。白天和夜晚并存的世界！这是现实中不可能出现的风景。即便如此，夜晚的城市和白天的天空也有连接纽带。窗内散发的光和街上的路灯灯光与画外某处的太阳光相连。马格利特以同样的主题共制作了27件作品，其中一件在3月2日的伦敦苏富比拍卖会上以7795万美元售出。这是他作品中的第二高拍卖价格。 马格利特的画作将欣赏者带入超越时间、理念和常识的世界。他的画中白天和夜晚、光明和黑暗、自然和人工、希望和绝望共存。在现实中绝对不能两立的东西和平地融合在一起。虽然超现实，但也是理想的世界。直到死为止一直钻研这个主题的马格利特最终没能完成最后一部作品，闭上了眼睛。也许是因为没有这样的超越性的世界，所以梦想了一辈子。

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