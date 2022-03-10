一天确诊34.2446万人，创“历史最高纪录”……医疗界认为“3月底4月初面临最大危机”. March. 10, 2022 08:01. by 金素英记者、柳根亨记者 ksy@donga.comnoel@donga.com. 新冠疫情的流行情况连日恶化。随着9日新增确诊患者增至34万人左右，其规模正在剧增，远远超过政府的预测。医疗界认为，预计本月末和下月初危重症患者还会增加，医疗体系将面临危机。 ●增速比政府的预测更快 据疾病管理厅9日透露，截至当天零时，一日新增确诊患者为34.2446万人，比前一天剧增了约14万人。这是自新冠病毒在国内流行以来最多的一次。一日新增确诊患者在反映周末期间减少的检查量的周一和周二较少，从周三开始有增加的倾向。但是，即使考虑到这一点，这一数字也是一周前的2日（21.9224万名）的1.6倍。 目前新冠病毒的流行增加趋势比防疫当局的预测更大、更快。防疫当局2月28日预测的9日新增确诊患者人数为23万人。实际上比这个多出约11万人。当局还预测，每天新增确诊患者最多的顶点为35.4万人，并预测其时间为本月12日至15日。这个时间点也在提前。从最近政府接连放宽防疫措施后确诊患者增加的趋势来看，顶点规模也很有可能进一步扩大。 ●殡仪馆、火葬场处于“饱和状态” 完全主导韩国新冠流行的奥密克戎变异病毒的传播力比其他变异病毒快，但重症化率和致命率低。但是随着确诊患者整体人数的增加，与此成正比的危重症患者和死亡人数也在迅速增加。截至9日零时，危重患者达1087人，连续两天超过1000人。当天死亡人数为158人，一周之中始终是三位数。最近一周（3日~9日）内发生的死亡人数达1174人。 受新冠死亡人数剧增的影响，首都圈部分地区的殡仪馆和火葬场处于饱和状态。8日因新冠疫情失去父亲的林某（54岁）说：“听说首尔市内的殡仪馆没有位置，（父亲去世后）过了一天才开始葬礼程序。”他还说：“听说首尔和京畿地区的火葬场也爆满，需要等5天以上。虽然父亲生前说过‘葬礼要节俭举行’，但没办法，只能举行6天（而不是3天）葬了。”首尔的A大学医院相关人士也表示：“因为没有空间而不能安排殡仪的情况，每天有20人，”“再加上火葬场上的等待，从一周前开始3天葬变得困难，所以基本都是进行4~6天葬。” ●“3月底4月初”是危机 医疗界担心，从本月末到下月初，医疗体系将面临危机。在确诊患者人数达到顶点后，大约有两周左右的时间差，由此可以认为，危重症患者增加的时间就是这个时候。 当局的立场是，即使目前1000名左右的危重症患者增加到2500名，也可以承受，但医疗现场的声音却不同。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植（音）表示：“目前，有些医疗机构引进ECMO（人工心肺装置）或人工呼吸器等治疗设备并不顺利，随着医护人员感染的增加，看护患者的人力正在进一步减少。”他表示：“虽然政府准备了2700个左右的重症病床，但考虑到这些情况，很难认为这些病床都是可以运营的。”嘉泉大学医学院预防医学科教授郑在勋（音）强调：“应该比现在更积极地使用新冠口服药物，减少病情恶化为重症的患者。”

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