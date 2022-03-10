寄望新总统……“民粹主义公约，要征得国民的理解，果断地剔除”. March. 10, 2022 08:01. by 崔惠? herstory@donga.com. 前国务总理韩德洙（73岁，照片）表示：“我认为，新一届政府，只有总统赋予各部门部长固有的议程，使权力分散成为可能，才能防止‘帝王式总统制’的弊端。” 韩德洙曾在卢武铉政府担任国务总理，在李明博政府担任驻美大使等，在进步、保守政权中担当重任。他在总统选举当天即9日接受《东亚日报》采访时，对新总统当选人的课题做出了上述表示。韩德洙还表示：“内阁利用被赋予的权限在各领域实际集中于民生的时候，总统应该集中政治领导力来进行与在野党的沟通，以解决规制改革、气候变化等需要社会协议的高难度问题，这样才能取得成果。” 对于大选期间各候选人提出的各种民粹主义公约，他强调：“为了获得选票，选举期间出现了很多中长期无法持续的政策，因此当选人应该坦率地向国民求得理解，发挥政治能力，在交接委员会过程中予以剔除。”他还说：“竞争候选人在选举过程中出现的好公约，也完全可以采纳，交接委员会应该抱着这样的想法进行研究。” 韩德洙还展望道："总统一半以上的时间和努力，应该用于与国民、政治圈、媒体进行沟通和说服，”“文在寅政府出现了沟通不畅的争议，因此沟通将成为新总统最重要的政治焦点之一。”

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