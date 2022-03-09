日益扩大的“石油危机”恐怖，要想着明天就会来临来制定对策. March. 09, 2022 07:37. . 为了制裁入侵乌克兰的俄罗斯，美国开始与欧盟国家讨论禁止进口俄罗斯产原油和天然气的方案，国际油价正在飙升。有人警告说，不久的将来，“第三次石油危机”将成为现实，油价有可能飙升至200美元。俄罗斯威胁说：“如果采取禁运措施，油价将暴涨到300美元以上。”对于进口全部原油的韩国来说，物价上涨将不可避免地导致消费萎缩和出口企业竞争力下降。 政府预计今年经济增长率为3.1%，消费者物价上涨率为2.2%，但前提是油价水平为73美元。如果油价再上涨，增长率就会下降，物价必然会上涨。现代经济研究院认为，如果油价上涨至120美元，增长率将下降0.4个百分点，消费者物价将上升1.4个百分点。如果再暴涨，冲击将呈几何级数增长。 在这种情况下，经济副总理洪楠基上周却做出了悠闲的诊断：“我国经济的恢复趋势正在持续。”时隔5年召开的物价关系部长会议只提出了延长油类税下调期限、要求企业克制上调价格等补救对策。 震中是世界第二大原油出口国俄罗斯，与20世纪70年代第一次、第二次石油危机不同，强国间的阵营对决很有可能长期化，因此此次事件更加令人担忧。有分析认为，由于奥密克戎的大扩散，韩国已经踏上了物价上涨和萧条同时出现的“滞胀”门槛。政府应以明天面临石油危机的心态制定彻底的对策。目前，不仅要制定能源紧急供求及消费减少方案、支援企业和平民的政策，还要制定全面检查财政、货币政策的综合对策。

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