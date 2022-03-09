朝鲜出现重建2018年炸毁的丰溪里核试验场的动向. March. 09, 2022 07:37. by 申镇宇记者、尹相虎军事记者 niceshin@donga.com、ysh1005@·donga.com. 朝鲜咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场被捕捉到了重建的新迹象。丰溪里核试验场是朝鲜国务委员长金正恩作为无核化重大举措于2018年5月炸毁的。据悉，韩美情报部门最近在平壤顺安一带捕捉到了看似朝鲜准备追加发射导弹的兵力及装备动向等。朝鲜1月曾暗示将取消“中断核试验、试射洲际导弹计划”，因此有分析认为，朝鲜可能会在韩国总统选举结束后进行“重大挑衅”。 米德伯里国际学研究所东亚不扩散中心所长杰弗里·刘易斯当地时间7日表示，对商业卫星企业“麦莎科技”最近对丰溪里地区拍摄的卫星照片进行分析的结果显示，这一带可能建有新建筑。对上月18日和本月4日的照片进行比较分析后发现，丰溪里核试验场堆放着建筑用木材和锯末等新建和维修设施的情况。 综合《东亚日报》8日的采访，韩国政府从去年底开始一直在关注丰溪里一带人力和装备的增加。韩国政府一名官员表示：“丰溪里也有可能是为了吸引韩美的目光而设的‘橱窗’。”

한국어