新冠重症病例时隔两个月内再次超过1000人……累计确诊患者即将超过500万人. March. 09, 2022 07:37. by 赵建熙记者、李智云记者 becom@donga.com·easy@donga.com. 韩国新冠重症患者在约两个月的时间里超过了1000人。与人口相比的死亡人数比法国、英国等欧洲国家还要多。据预测，在3月9日总统选举正式投票当天，韩国国内累计确诊患者将超过总人口的10%，即500万人。 ○ 累计确诊500万人，“流行顶点”的预测可能会被打破 截至8日零时，韩国单日新增新冠确诊患者为20.2721万人，尽管周末新冠检测量比平时少，但连续5天出现了超过20万人的确诊患者。截至当天，韩国累计新冠确诊患者为486.9691万人；截至9日零时，预计将超过500万人。 防疫当局此前预测，至本月中旬前后，以每天35万名确诊患者为顶点，新冠疫情的扩散趋势将有所减弱，但很多人担心实际流行规模会比这更大。首先，9日确诊患者为了投票外出，很有可能进一步扩散。中央防疫对策本部流行病学调查组组长朴永俊（音）表示：“（确诊患者）外出后，新冠病毒传播规模确实可能会扩大。” 最近放宽防疫的“后暴风”预计将从本周开始正式展开。政府继1日中断防疫通行证（接种证明·阴性确认制）后，从5日开始将餐厅、咖啡厅等的营业限制时间延长到了晚上11点。大韩医生协会新冠对策专门委员会8日劝告说：“应该停止草率的放松防疫。” ○ 新冠死亡率，在经合组织内排名从第37位升至第15位 新冠危重症指标也日益恶化。8日，在新冠专门病床住院的重症患者达1007人，自1月3日（1015人）以后，时隔两个多月再次突破1000人大关。死亡人数为186人，为历史第二高。 政府解释说，重症患者的病床动用率为59.6%，还有余力。但现场医疗团队的看法却完全不同。他们认为，随着70岁以上高龄确诊患者在病床上坚持不了几天就死亡，因此出现了重患者人数不多的“错觉”。实际上，最近一周有1112人死于新冠。去年12月18日，因德尔塔变异毒株导致重症患者首次突破1000人，一周死亡人数为434人。 新冠死亡者的增速更加令人担忧。据国际统计网站“世界实时统计”数据，以6日为基准（一周平均），韩国每100万人口中新冠死亡人数为2.89人，高于法国（2.42人）、德国（2.41人）和英国（1.64人）。截至2月6日，韩国在经济合作与发展组织38个国家中死亡率排在第37位，但仅一个月就上升到了第15位。 ○ 研究减少居家监控，从两次到一次 随着居家治疗者的剧增，政府还暗示，将把以60岁以上等高危在家治疗者为对象、每天实施两次的健康监测压缩为一次。中央事故处理本部防疫总管班长朴香（音）表示：“正在考虑一旦确诊患者人数增加就根据患者状态调整监控次数的方案。”为了应对病床不足的情况，正在讨论重患者室住院优先顺序标准。但这种方案可能会造成管理死角地带或剥夺特定患者的住院机会，预计会引发争议。 另外，政府决定从10日开始用快速抗原检查代替入境后第七天的基因扩增（PCR）检查。对于疗养医院等从业人员，如果完成第四次接种，将免除每周接受两次的PCR检查。

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