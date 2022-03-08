只有取消“圣诞老人竞选公约”，才能看到挽救经济的总统. March. 08, 2022 07:55. . 俄罗斯入侵乌克兰后，全世界迅速陷入新冷战之中。美国继高强度金融制裁之后，又研究了禁运俄罗斯产原油的措施，西方与俄罗斯的冲突程度达到了最高潮。继美中之后，美俄之间的矛盾也全面爆发，韩国再次面临外交安保的考验。 当前国际局势因现代史上史无前例的因素而动荡不安。不惜进行核电站攻击的俄罗斯甚至威胁核战争，正在狂奔。其影响不仅扩散到全世界的安全领域，还扩散到经济、社会等全方位领域。俄罗斯和中国很有可能更加密切，动摇以美国为中心的自由主义国际秩序。与此相对应，与开始纠集反华、反俄联盟的美国发生冲突的可能性也越来越大。朝鲜趁混乱之机，仅今年就发射了9次导弹，不断提高挑衅水平。核开发与洲际导弹的发射也将重新开始。 对此，韩国目前的外交能力和安保态势令人担忧。从核心同盟美国的信任开始，在过去的5年里不断动摇，韩日关系跌至最糟糕的水平。在以“四方机制”和“五国联盟”为核心的印度太平洋地区的反华联合战线上，韩国正面临跳过的危机。有评价称，由于韩美联合军事演习的接连缩减和延期，韩美联合防卫能力也大幅减弱。不管两名总统候选人是谁当选，都要克服现政府的这种失败，引导对外政策。 李在明和尹锡悦两名候选人分别以“和平”和“通过力量的威慑力”为由，主张自己是合适的人选。但是在候选人的公约中，也有不少实际履行起来不容易或不具体的内容。李在明提出的“实用外交”稍有不慎就会成为受到美中俄双方冷落的“危险的走钢丝外交”。提出对朝鲜先发制人打击论的尹锡悦的强硬基调有可能从初期开始就引发南北紧张局势和关系僵化。尹锡悦对于萨德的追加部署也没有给出部署效果、场所、时间等具体答复。 外交安保公约与两名候选人竞相提出类似公约的其他领域不同，在接近方式上存在明显的差异。根据选择哪一方，结果会大不相同。不仅是朝鲜，如何实施与美国、中国、俄罗斯、日本的四强政策，与韩国的安保直接相关。仔细分析这些公约的大方向和细节内容，是掌握韩半岛命运的选民们的责任。

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