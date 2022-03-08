乌克兰战争行将改变的未来. March. 08, 2022 07:55. . 全世界都在屏住呼吸关注乌克兰的战争。对乌克兰士兵和市民的英雄性抗战，人们表示感动、支持和好奇。战争何时结束?俄罗斯是因为什么想法入侵乌克兰的呢?普京是老糊涂还是误判?还是独裁者的末路?这场战争之后，世界会发生怎样的变化? 虽然许多世界专家做出了这样那样的预测，但还只是推测而已。值得正确分析的信息在神秘面纱中。乌克兰虽然打得不错，但胜利之路似乎还很危险，很遥远。即使俄罗斯军队挣扎，也不能忽视其块头的规模。如果没有明显的成果，普京就不会退缩。即使俄罗斯在战争中取得了成果，从长远来看也会成为受害者。即使接受投降建立亲俄政权，也不能统治。乌克兰必须驻扎数十万军队，他也不能保证长期统治。庞大的军费、战争后遗症、国民的不满是无法用宣传和小伎俩来阻止的。 即使俄罗斯撤军，乌克兰也要从被破坏的土地上重新站起来。虽然苦难的道路在眼前，但长远来看，也有可能转祸为福。这场战争将成为确认全世界人民有多深地共享人权价值、憎恨强国横行的转机。 虽然担心美国的后退和中国的横行霸道，但也有可能相反。美国不是放弃了世界的警察，而是得到了伙伴。德国重新武装，欧洲的军事力量将迅速增强。得益于俄罗斯，人们逐渐认识到裁军与和平不是兄妹。东欧国家加入欧盟和北大西洋公约组织的要求越来越高，也许为了收容他们，欧盟应该改变此前一直顽固维持的欧盟的理想和运营原理。得益于此，美国可以更加集中于太平洋。这种变化不一定只会带来好的结果。反正未来是未知的世界。看来真正的21世纪要开始了。

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