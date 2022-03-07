以统计和经济为基础看世界. March. 07, 2022 07:47. . “为了合理研究法律，今天的法律家会寻找法典和主要判例，但未来的法律家将会是掌握统计学和经济学的人。”―小奥利弗•温德尔•霍姆斯 出自1897年哈佛评论论文《法律之路》中 这是20世纪初担任美国联邦大法官的奥利弗•霍姆斯（1841~1935年）在法学学术杂志上写的文章。再过100年，这一预言在很大程度上正在具体化。利用数据的分析在整个社会现象中已经日常化，法律领域也不例外。最近，随着对人工智能的关注增加，对提高法律领域数据利用率的方案的苦恼也在加深。 为了基于数据的分析或人工智能技术的应用，统计分析将成为基本的出发点。另外，在对社会现象的分析中，经济学的接近是非常重要的方法论之一。在现代经济学中，以数据为基础的实证分析被认为是必须的。 从韩国社会来看，霍姆斯的主张可以被重新诠释为法学，更广义上讲，以社会现象为对象的学问应该具有实事求是的态度。对于学问来说，建立良好的理论框架非常重要，但这种理论是否适当地反映现实，需要持续、反复地确认。另外，还应反映已掌握的现实，继续完善理论。特别是考虑到积极利用数据的当今科学技术的变化趋势和以此为基础的社会经济体系的变化，实事求是的实证态度无论怎么强调其重要性也不为过。 未来是由现在的我们创造的。为了正确描绘我们所希望的未来，必须以统计和经济为基础掌握目前的现实情况。

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