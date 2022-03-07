偏偏在这种时局下…俄罗斯拘禁美国女篮明星. March. 07, 2022 07:47. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 入侵乌克兰的俄罗斯拘留了美国女子职业篮球（WNBA）明星布兰妮•格里娜（32岁•照片）的事实被曝光后，引起了争议。 据美国《纽约时报》（NYT）6日报道，俄罗斯海关当局上月拘留了WNBA的一名球员。理由是该球员在莫斯科谢列梅捷沃国际机场行李检查过程中被发现携带了印度大麻油（大麻浓缩液）。虽然海关没有公开该球员的名字，但一起公开的行李检查视频中确认了是格里娜。在俄罗斯，运输毒品犯罪最高可被判处10年监禁。 格里娜被拘禁的消息传出后，部分外媒推测，这是对美国加强对俄制裁的抗议。由于此次事件，美国等西方国家决定，在国际银行间通信协会（SWIFT•Swift）经济网中排除7家俄罗斯银行，加大制裁力度。对此，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京5日（当地时间）表示：“目前实行的制裁几乎等同于宣战。” 格里娜是曾7次进入WNBA全明星赛的美国代表性中锋。在2013年的新秀摘牌大会中，她以第一轮第一名（选秀状元）的身份被菲尼克斯水星队选中，第二年就带领所属球队获得了WNBA总冠军。她在2016里约热内卢奥运会和2020东京奥运会上作为国家代表表现活跃，均拿到了金牌。她在WNBA休赛期效力俄罗斯女子职业篮球队UMMC叶卡捷琳堡俱乐部。 格里娜被拘禁的事实曝光的6日，菲尼克斯在俱乐部社交网络服务（SNS）账号上表示：“正在留意俄罗斯方面的情况，并一直与格里娜的家人保持联系。”该帖子下面有200多条粉丝留言，称“祈祷格里娜安全回国”等。

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