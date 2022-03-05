李在明：“想起了曾举着蜡烛的国民” VS 尹锡悦：“为寻找新希望而投票”. March. 05, 2022 07:52. by 尹多彬记者、权五赫记者 empty@donga.com、hyuk@donga.com. “我想起了举着蜡烛聚集在光化门和市政府前的众多国民。” “为了更迭政权、寻找新的希望，请一定要进行事先投票。” 共同民主党总统候选人李在明和国民力量总统候选人尹锡烈在事先投票的第一天4日上午分别在首尔和釜山结束了投票。两位候选人在剩下的竞选期间，分别选择了需要集中攻略的地区作为事先投票场所。 李在明当天上午在首尔市中区小公洞居民中心结束事先投票后提到了“烛光民心”。他在会见记者时表示：“此次大选的选择标准是经济、克服危机、和平、团结，”“不管最近政治状况的变化如何，将继续推进通过政治制度改革的政治交替、超越理念和阵营的实用型国民团结政府。”这是在出现在野党最后候选人单一化的变数后，向党支持层及浮动层传达的信息。 李在明根据当初计划的游说日程，研究了在江原地区进行事先投票的方案。但据悉，随着事先投票率在大选最后阶段成为变数，将投票地点改为可以强调烛光民心的首尔光化门附近。当天，李在明的夫人金惠京没有陪同参加预先投票。李在明方面相关人士表示：“正在讨论9日参加正式投票的方向。” 尹锡悦当天在釜山市南区厅的事先投票所投票时强调了“渴望政权更迭”。他在投票结束后通过脸书呼吁道：“仅靠正式投票一天，将无法战胜经过3天投票的民主党，”“恳切地希望各位能够表现出从事前先投票第一天开始就能够抓住胜机的热情。”其主旨是，釜山和庆南虽然一度被称为保守阵营的根据地，但最近在选举中陷入苦战，他在当地呼吁事先投票，以阻止部分保守人士提出的预先投票否定论。 尹锡悦的夫人金建熙当天在首尔市瑞草洞住宅附近的事先投票所独自进行了投票。金某身穿深灰色大衣，戴着国民力量党色之一的红色围巾出现。对于记者提出的预先投票感想，她只回答说“辛苦了！”

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