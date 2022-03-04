皇帝就是这样的…PGA影响力排名第一的伍兹，即使不参加比赛，奖金也高达96亿韩元. March. 04, 2022 08:05. by 姜泓求 windup@donga.com. 即使没有参加过一次比赛，皇帝依旧是皇帝。 “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国•照片）在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛3日发表的“运动员影响力项目（PIP）”中占据了全体第一名。他还获得了800万美元（约96亿韩元）的奖金。 PGA巡回赛此次首次引进的PIP是体现运动员影响力的指数。去年1年间，综合网络搜索次数、媒体曝光、社交网络服务（SNS）影响力、电视转播曝光、普通人的认知度等，进行了排名。这与大赛成绩无关。 去年2月，伍兹因交通事故一整年都未能参加巡回赛正式比赛，但依然占据着影响力第一的位置。腿部受伤目前正在康复中的伍兹去年12月与儿子查理唯一参加的比赛是PNC锦标赛。实际上，去年PNC锦标赛的平均观众为230万人，与前一年（150万人）相比剧增了53%。PGA巡回赛表示：“伍兹长期以来一直是高尔夫中最有名的运动员，因此在网络搜索、认知度等方面获得第一名是理所当然的事情。但是半年多来一直远离聚光灯，却在媒体曝光中占据第一位，真是令人惊讶。” 伍兹的“永远的竞争对手”菲尔•米克尔森（52岁•美国）排在第二位，获得了600万美元（约72亿韩元）。罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）排在第3位，乔丹•斯皮思（29岁•美国）排在第4位，布赖森•迪尚博（29岁•美国）排在第5位。第三至第六位的奖金为350万美元（约42亿韩元），第七至第十位的奖金为300万美元（约36亿韩元）。PGA巡回赛决定将总奖金从今年的4000万美元（约482亿韩元）提高到明年的5000万美元（约602亿韩元）。

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