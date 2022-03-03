Nexon首席执行官们：“将继承金正宙的意志”……似将维持韩美日集体经营体制. March. 03, 2022 07:57. . 听到Nexon创始人、NXC理事金正宙去世的消息后，信息技术业界和创业公司的首席执行官们1日纷纷通过社交媒体发表追悼信息。金正宙虽然被称为“隐遁的经营者”，但曾作为建议者或投资者悄悄帮助后辈、同事创业者，他生前的事迹被人们所缅怀。游戏玩家们也称他是“制造回忆的人”，聚集在网络空间纷纷表示哀悼。 初创企业VCNC创始人、车辆共享平台Socar的代表朴在旭（音）1日午夜时分在自己的脸书上回忆了2015年首次见到金正宙的时候。朴在旭表示：“我一叫他会长，他就说，‘那样叫的话，就不好经常见面。就叫我前辈吧!’（当我在创业方面）有苦恼和困难时，他总是很乐意抽出时间来。” 在线教育网站“Etoos”的创始人、Smatoos代表金文洙（音）也在脸书上介绍了2011年在没有合同的情况下获得10亿韩元投资的经验。金文洙回顾说：“当时我在约定场所用平板电脑玩手机游戏，穿着棉裤的‘JJ（业界对金正宙的亲切称呼）’出现了，安静地观看着。熟悉电脑游戏的nexon，正在思考怎样才能更快地适应手机世界。” Nexon出身、制作《小鲨鱼》的“The pinkfong”公司代表金民锡（音）回忆道：“进入Nexon已经是22年前的事情了，”“无论是从理性还是感性上，他都是我人生的榜样。”NCsoft代表金泽辰和Kakao代表内定者南宫勋1日在脸书上发表了追悼文章。通过儿童康复医院捐赠等社会贡献活动与金正宙结缘十多年的Purme基金会在Purme康复中心和首尔麻浦区上岩洞NEXON儿童康复医院设立了追悼故人的空间。 金正宙1994年创立Nexon时首次开发的世界首款多重连接网络游戏《风之国度》的使用者1日晚登陆游戏，聚集在游戏初期开始运营的地图上，举行了一种在线追悼仪式。聊天窗口上写着“感谢制作游戏”“托你的福很开心”“留下童年回忆的人，请好好休息”等，悼念信息络绎不绝。 此外，韩国驻檀香山总领事馆方面2日表示：“在夏威夷当地时间上月28日通过当地警方得知了金正宙理事于27日死亡的消息。虽然和在韩国的遗属方面取得了联系，但之后没有接到任何咨询。”驻檀香山总领事洪锡仁（音）表示：“金理事经常来夏威夷，总是跟侨民们说他是来为了休养及构想事业来夏威夷的。”关于金正宙的死亡，调查当局表示：“我们认为没有必要考虑他杀嫌疑或国际合作。”遗属们2日通过Nexon方面安静地办理了葬礼手续，表示不会在国内设立灵堂。

한국어