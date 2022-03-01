Galaxy S22缺货严重…在美国还要再等3个月. March. 01, 2022 07:22. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据悉，三星电子上月25日正式推出的智能手机“Galaxy S22”系列因事前预约多于预期，供货最多推迟3个月左右。 28日，据信息通信技术（ICT）业界透露，Galaxy S22于上月9日（当地时间）在美国公开后实施的事前预约中，申请者比三星电子当初的预测还要多。因此，预计相当多的消费者要到4月份才能收到产品，通过移动通信公司申请的部分顾客要等到5月份。据三星电子美国法人统计，“Galaxy S22 Ultra”在美国预售量中占60%。 在韩国国内，在正式上市之前，部分预约者也无法收到产品。据悉，消费者喜欢的部分型号和颜色出现了配送延迟现象。据悉，继中国之后，在世界第二大智能手机市场印度，Galaxy S22的预售也大受欢迎。自上月23日（当地时间）开始预售后，仅12个小时就收到了7万部以上的申请，创下了三星电子在印度战略智能手机的历史最高纪录。 据统计，三星电子的“Galaxy A12”是去年全球销量最高的智能手机型号。据市场调查企业Omnia透露，Galaxy A12去年售出5180万部，领先排名第二的iPhone12手机1010万部左右，跃居销量榜首。另外，三星电子Galaxy A02也以1830万部位居第10位，有2款手机进入了销量前10位。但是，美国苹果公司推出了7种产品，在型号数上超过了三星电子，在前10位产品的平均每台售价方面，苹果为1046美元（约126万韩元），是三星电子149美元的7倍，在收益性上差距很大。

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