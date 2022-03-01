双方场上11名球员全部罚点球，利物浦笑到最后勇夺联赛杯. March. 01, 2022 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 替补门将带领利物浦队夺得了冠军。 利物浦队28日在英国伦敦温布利体育场举行的与切尔西队的2021~2022英格兰联赛杯决赛中，在加时赛之后以0比0战平后，经过点球大战，以11比10获胜。利物浦队自2011~2012赛季以来，时隔10年再次在联赛杯上捧起了冠军奖杯。另外，凭借此次夺冠，利物浦队在该赛事上共获得9次冠军，超过曼城（8次），成为历届夺冠次数最多的球队。利物浦队主教练尤尔根•克洛普作为主教练，获得了个人执教生涯第10座奖杯（多特蒙德5次、利物浦5次）。 两队从一开始就不断尝试射门，瞄准了球门。但是直到下半场哨声响起为止，任何一支球队都没有取得进球。在加时赛中也未能打破平衡的两队进入了点球大战。在点球大战之前，切尔西队把守门员换成了凯帕•阿里萨瓦拉加（27岁）。两队前十位点球手都成功罚入点球，场上比分变成了10比10。最后一名点球手是双方的守门员。 利物浦队的奎文•凯莱赫（23岁）率先出场成功罚入点球。接着切尔西队的最后一名点球手凯帕射飞点球，比赛就此结束。在两队各派出11名点球手之后，胜负才画上了句号。11比10也是历届英格兰球队之间点球大战中出现的最高比分。 当天负责把手利物浦队球门的凯莱赫代替主力守门员阿利松•贝克（29岁）首发出场。整场比赛，他以稳定的状态在120分钟时间里阻挡了切尔西队的进攻。凯莱赫在青年时期不是守门员，而是被寄予厚望的前锋。作为一个赛季攻入20球以上的球员，在当天的点球大战中他展现了以往的射门实力。 克洛普教练在赛后谈到凯莱赫的表现时说：“凯莱赫虽然还年轻，但非常沉着。今天的点球大战是老将们也会紧张的瞬间”，“他在训练中展现了很好的面貌，有资格作为先发守门员出场。”

한국어