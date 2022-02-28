朝鲜在乌克兰战争中进行导弹挑衅，是以“普京的卒子”自居. February. 28, 2022 08:09. . 朝鲜昨天上午在平壤顺安一带向东部海域方向发射了一枚弹道导弹。导弹升空至620公里的高度，飞行了300公里。这是自1月30日发射中程弹道导弹4周后，今年以来的第八次挑衅。在北京冬奥会期间停止挑衅的朝鲜在俄罗斯入侵乌克兰后，在韩国3月9日大选前10天再次发起挑衅。青瓦台召开国家安全保障会议常任委员会，表示“深切忧虑和严重遗憾”。 朝鲜重启挑衅如实地反映了朝鲜想要进入响起了出发枪声的“美国与中俄对决”新冷战氛围的机会主义步伐。俄罗斯在乌克兰国境集结兵力的1月份一个月里，朝鲜发射了7次各种导弹。在中国的奥运会期间，俄罗斯和朝鲜都有了喘息的时间，随着奥运会的结束，俄罗斯开始采取军事行动，朝鲜也相应地恢复了武力示威。朝鲜外务省在挑衅之前表示，“乌克兰战争源自美国的强权和专横”，并上传了将责任推卸给美国的文章。 恰逢韩国大选和政府交替期，朝鲜很有可能在迎来金日成诞辰110周年的4月15日之前，将挑衅程度提升到极致。由于俄罗斯行使否决权，联合国安理会实际上已经进入植物状态，因此朝鲜试图在没有任何制裁的情况下将挑衅日常化，从而被默认为“正常的国防力量强化”活动。不仅如此，朝鲜也有可能通过发射洲际导弹或核试验等挑衅越过红线。 乘新冷战之机，朝鲜的冒险主义是自己挖坟墓的危险赌博。不管美国多么重视欧洲战线，也不会坐视威胁本土的核导弹挑衅。对于现在处于四面楚歌的金正恩来说，也许他会期待作为中俄独裁者联盟的下层成员能够找到出路，但最终还是以中俄棋盘上的卒子自居。如果中俄自己处境困难，可能会把它当作最先交出去的牺牲品。

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