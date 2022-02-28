所有人都是天才. February. 28, 2022 08:09. . “所有人都是天才。但是，如果判断鱼的能力是爬树爬得多么好，那么鱼就会相信自己一辈子都很傻。”—阿尔伯特•爱因斯坦 在教育热情高涨的韩国，很多家长都想将子女培养成天才。天才如何定义？高智商（IQ）、考试成绩优秀、考上一流大学就是天才吗？按照这样的标准，只有少数人是天才。但是被认定为世纪天才的爱因斯坦表示，“所有人都是天才。”作为教育者，我积极认同这句话。 笔者在美国哈佛大学攻读了约10年的学位课程，见到了在多个领域表现出天才性的学生和教授。也许正因如此，无论遇到谁，他都会很快看出他们出众的才能。 国内大学通过内审、论述、高考分数等选拔学生。仅从选拔标准来看，如果不是所谓的一流大学的学生，就很难称之为天才。但是上课的时候会遇到像珍珠一样隐藏的学生。如果和他们一起研究，就会发现他们的优点和弱点。如果将能够发挥优势的项目交给他们，并与能够弥补弱点的人组队进行训练，那么其优势不知不觉间就会发展到高水平。作为教育者，这是最欣慰的瞬间。 笔者在大学兼任科学英才院院长的同时，也经常与小学、初中英才见面。毕业典礼时我经常这样强调。英才教育院结业的最大意义是在大家心中种下了“我是英才”的自我催眠种子。即使是同一把刀，如果犯罪者拿起，就会危害生命，相反，如果医生拿在手里，就会挽救生命。希望这些英才们能够好好培育心中的种子，使这个果实更加积极地改变世界。

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