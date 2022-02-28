“来教会要有乐趣啊”，打理酒店级咖啡厅的牧师. February. 28, 2022 08:10. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 25日，记者来到首尔永登浦区新吉教会，发现一家“酒店级”咖啡厅。不仅有大型电视画面，还有考虑到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而设置的1人空间和4人用房间等多种座位。面积约600平方米（180坪），拥有250个座位。从去年12月开始，“名人脱口演唱会”每月在这里举行一次。电影音乐导演赵成宇、李东俊、笑星郑善姬、时装设计师李相凤、吉他手咸春浩作为嘉宾登上了舞台。教会地下设有孩子和妈妈可以一起休息的儿童咖啡厅（150席），二楼设有老年人咖啡厅（100席）。记者在该咖啡厅见到了主管牧师李基龙（57岁，音） ―真的是酒店级咖啡厅的氛围啊！ “这是教会为了与世界见面而做出的努力。以前来到教堂，感觉很有趣，很丰盛。希望能在保留这种回忆的同时，成为与地区居民一起的文化空间。” ―名人脱口演唱会的反应如何？ “因为防疫，只有规定的人员入场，但反应非常热烈。在当前这种状况下，人们的文化渴望越来越大，教会和世界的误会也越来越严重。咖啡馆和演唱会是连接渐行渐远的教会和世界的小桥。但是比起意义，最近真的很累，要毫无负担地享受有格调的文化内容，这种心情更大。” ―经营咖啡店有没有困难？ “有6名全职工作人员和10名兼职人员。经营咖啡屋后，不由自主地产生了小商贩无法坚持下去的想法。如果交租金的话可以说没有希望了。除去经费的收益用于帮助地区困难人群。” 1946年创立的新吉教会是圣洁教团的代表性教会之一。教会积极开展帮助孤寡老人和单亲家庭等社会弱势群体、地区新冠病毒防疫、海外传教和救济活动等分享活动。 ―今年教会的标语是“一起站起来，走向约定之地”…… “从我们国家的近代史来看，韩国教会的信徒人数虽然比现在少很多，但在近代化和民主主义发展过程中发挥了很大的领导力。在信徒和教会数量大幅增加的最近，其影响力反而大幅减少。教会，这不仅仅是我们之间的联盟，也是迫切需要‘一同’的原因。” ―据悉，教会是为地区和未来一代献身的教会，对此您怎么看？ “经济生态界的常识是，如果大企业大，中小企业没落，就会全部倒闭。欧洲教会也不帮助小教会，后来连大教会也改成了咖啡馆和餐厅。不能只认为自己牧会做得好，教会成长了。韩国教会的竞争力与世界一样，取决于相生。” ―为辛苦的人们提些建议吧…… “据统计，最近每10人中就有4人患有忧郁症。新冠肺炎疫情时期，有些人远离教会，也有些人因为太空虚，说要去教会看看。教会和世界上都进入了寻找‘真’的时代。虽然现在是困难时期，但只要不放弃，坚持下去，就能战胜困难。如果教会也成为真的，就可以生存下去。”

한국어