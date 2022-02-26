半导体业界：“虽然眼下影响较小，但事态长期化时将会受到打击”. February. 26, 2022 07:33. by 宋忠贤记者•李相焕记者 balgun@donga.com,payback@donga.com. 对于强行入侵乌克兰的俄罗斯，美国打出出口限制措施牌，预计韩国国内企业也将不可避免地受到一定程度的打击。在原材料持续暴涨的情况下，加上全球金融市场的不安，进出口企业的紧张感也达到高潮。 25日，据财界透露，包括三星电子和SK海力士在内的国内半导体业界认为，此次制裁不会造成太大的影响。因为国内半导体产业对俄罗斯的出口比重仅为1.6%。据推算，俄罗斯的半导体消费量不到全球市场的0.1%。半导体业界相关人士表示：“俄罗斯需要半导体的工厂本身并不多，出口余波不会太大”，“但是，如果事态长期化，很难预测其影响。” 在半导体业界，原材料供需是最大的风险因素。因为俄罗斯和乌克兰占据了半导体工程中使用的氖和氪等稀有气体的供应量的一半左右。去年，氪进口总量的30.7%来自乌克兰，17.5%来自俄罗斯。氖气进口方面，乌克兰（23.0%）和俄罗斯（5.3%）的比重也较高。半导体业界相关人士担忧道：“目前库存量维持在3个月以上”，“虽然为应对万一正在谋求购买多元化，但如果事态长期化，将会受到打击。” 前一天俄罗斯入侵乌克兰成为现实后，韩国汽车产业协会就海外直接产品规则（FDPR）的影响进行了紧急实态调查。虽然现阶段没有产品被列入制裁对象，但也不能排除车载半导体被列入控制对象的可能性。也就是说，根据美国对FDPR的严格适用程度，有可能进入影响范围。韩国汽车企业去年在俄罗斯销售了38万辆，现代汽车集团在俄罗斯的市场占有率达到了23%。 金融市场也处于不安状态。 25日，首尔外汇市场韩元对美元的汇率比前一天下降0.8韩元，以1201.6韩元收盘，但连续两天超过了1200韩元。因为战争扩大的可能性，被分类为安全资产的美元的需求增加了。前一天，体现6国货币美元价值的美元指数在盘中上升到了97.740，创下了2020年6月以来的最高值。 国际油价暂时超过每桶100美元等原材料价格正在暴涨，这一点将会给国内企业带来持续的打击。 政府当天在首尔大厦召开了相关长官会议（绿室会议），表示将向乌克兰事态受害企业提供贸易金融支援。对于因经济制裁而遭受损失的国内企业，将立即实行延长出口信用担保免减额、保险金快速补偿、暂付款等措施。另外，为了进出口受害企业，必要时还将启动2万亿韩元规模的紧急金融支援项目。产业通商资源部也新组建了支援出口企业物流扩充、交易线转换、扩大贸易保险等的贸易安保班。

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