面对俄罗斯的侵略束手无策，基辅即将沦陷. February. 26, 2022 07:33. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 俄罗斯军队全面进攻乌克兰两天后的当地时间25日，乌克兰首都基辅即将沦陷。俄罗斯军队当天开始了不分基辅的军事设施和民间的大规模导弹攻击，装甲部队进攻到了距离基辅只有32公里的地方。乌克兰政府当天下午表示，俄罗斯坦克有可能向基辅外围进攻。这赤裸裸地表明了俄罗斯总统普京从首都开始速战速决地占领乌克兰政府的意图。有评价称，冷战时期批判前苏联阵营封闭性的比喻“铁幕”开始降临。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，乌克兰政府相关人士表示：“针对基辅的巡航导弹和弹道导弹攻击仍在继续，”“民间和军队都是目标。”俄罗斯军队在开始进攻时曾表示“破坏军事基础设施和防空体系，不会对平民构成威胁”，但事实证明这并不属实。随着坦克部队也即将进入基辅，乌克兰总统泽连斯基表示：“俄罗斯迟早要同我们对话，讨论结束战争和进攻的方法。” 美国和欧洲等西方国家对俄罗斯主要银行实施了金融制裁和对半导体等的全面出口管制等追加制裁。美国商务部当天表示：“半导体、电脑、通信、信息安全装备、激光、传感器等被列入出口管制对象。” 但是，德国等欧盟部分国家反对并取消了对俄罗斯制裁的核心制裁——把俄罗斯金融机构赶出国际银行间通信协会（SWIFT）结算网的措施。 美国总统拜登警告说，俄罗斯有可能越过乌克兰，对北约发动攻击。拜登指示向欧洲增派7000名美军，并表示：“如果普京入侵北约国家，美国将介入其中，”“对这一点，我确信无疑。” 泽连斯基说："我们听到的不仅是导弹轰炸、交战和战斗机的轰鸣声，也是俄罗斯被文明世界孤立的新‘铁幕’筑起的声音。”

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