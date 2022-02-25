因职场关闭MLB选手受到的损失与日俱增…谢泽尔每天损失2.7亿韩元. February. 25, 2022 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. 因团体交涉被推迟而持续关闭职场的美国职业棒球大联盟（MLB）如果不能及时拉开常规赛的帷幕，选手们也将蒙受巨大损失。 《美联社》24日预测说，如果原定于4月1日举行的2022赛季的开幕时间被推迟，导致常规赛赛程缩短，选手们每天将损失2050万美元（约244亿韩元）。这是将去年MLB总年薪38亿美元（约4530亿韩元）除以举行常规赛比赛的186天计算得出的数值。 超级明星蒙受的损失非常大。美联社（AP）指出，损失最大的球员是马克斯•谢泽尔（38岁•纽约大都会队）。去年11月成为自由签约选手（FA）的谢泽尔以3年1.3亿美元（约1548亿韩元）的价格与大都会队签订了合同。这是一份每年年薪高达4333万美元（约516亿韩元）的大合同，以单一赛季为准，是MLB的最高级别。赛程每减少一天，谢泽尔每天就会损失23.2975万美元（约2.7亿韩元）。纽约洋基队的王牌投手加里特•科尔（32岁）也将遭受每天19.3548万美元（约2.3亿韩元）的经济损失。有趣的是，谢泽尔和科尔作为选手方面的代表正在参与劳资协商。 对于在韩国选手中年薪最高的柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟队）来说，赛季缩短也会让他品尝到苦涩。在2020赛季前夕，柳贤振与多伦多队签订了4年8000万美元（约954亿韩元）的FA合同，每年他能拿到2000万美元的年薪。如果开幕时间推迟，柳贤振每天将损失10.7527万美元（约1.28亿韩元）。 柳贤振在签约第一年的2020年受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，只进行了60场比赛的缩水赛季，而不是162场比赛，因此他只领取了合同年薪的37%（740万美元）。虽然去年年薪全部领取了，但如果因职场关闭而再次进行缩水赛季，对于柳贤振来说，即使没有大的伤病，也会成为经常遭受金钱损失的悲惨案例。 AP通信当天表示：“各球队在预定开幕一个月前的下周一（28日）之前结束协商，才能按原计划开启常规赛”，“事实上已经向选手方面施压。”

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