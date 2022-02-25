乌克兰足球英雄舍普琴科呼吁国民团结. February. 25, 2022 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. 乌克兰“国家足球英雄”安德烈•舍普琴科（46岁•照片）呼吁国民团结起来，为因俄罗斯入侵而陷入危机的祖国积极发声。 2000年代的世界级足球明星舍普琴科最近在自己的社交网络服务（SNS）上上传了国旗和领土形象，敦促国民团结起来。他说：“乌克兰是我的祖国。我一直为我的人民和我的国家感到骄傲。虽然我们经历了许多困难时期，但在过去的30年里，我们的国家一直是一个整体”，“诚实、勤奋、热爱自由的国家是我们的资产。”他接着说，“虽然现在是艰难的时期，但是我们必须团结起来。团结起来就会赢得胜利。荣耀属于乌克兰！” 澳大利亚的传奇板球明星塞恩•温和前意大利国家足球队前锋马尔科•博列洛通过留言留下了爱心，给予了热烈的支持。舍普琴科的文章下有8.26万人点了“赞”，有2400个加油留言。 出生于乌克兰首都基辅的舍普琴科曾效力于意大利AC米兰队（1999~2006年）和英格兰切尔西队（2006~2009年），以世界级前锋而闻名。他带领AC米兰队获得了欧足联冠军联赛（2002~2003赛季）和意甲冠军（2003~2004赛季）。他还两次获得意甲最佳射手称号。2004年，他获得了授予该世界最佳足球运动员的“金球奖”。2006年德国世界杯时，他带领乌克兰队首次进入世界杯决赛圈，在111场A级比赛（国家队比赛）中攻入48球，为国民带来了希望。在“2020欧洲足球锦标赛”上，舍普琴科担任乌克兰国家队主教练，带领球队历史上首次进入赛事8强，去年8月他辞去了国家队主教练职务。

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