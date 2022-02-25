普京穿着与三天前“一样的衣服”……难道是录播？. February. 25, 2022 07:50. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 俄罗斯总统普京24日下令全面进攻乌克兰，在紧急电视演说（照片）中，多处出现了相互矛盾或过度跳跃的讲话。 普京表示，“俄罗斯没有占领乌克兰的计划”，但同时威胁称，“乌克兰军队应立即放下武器回家”。这是在声称不会军事占领的同时，威胁乌克兰军队投降。 普京还警告说：“乌克兰即将发动（对顿巴斯地区）攻击，俄罗斯不能容忍乌克兰的威胁，”“不仅要把乌克兰非武装化、非纳粹化，还将把对包括俄罗斯公民在内的和平居民进行大量流血犯罪的人送上法律的审判台。” 俄罗斯在没有任何根据的情况下，将乌克兰东部顿巴斯地区的纷争扩大到整个乌克兰，并把乌克兰政府比喻为纳粹德国。纳粹在二战期间屠杀了大量乌克兰居民。另外，“将流血犯罪者置于法律的审判台”的发言，也证明了美国政府“俄罗斯制定了占领乌克兰后逮捕、监禁者的名单”的主张是事实。 《金融时报》等媒体报道说，普京当天的服装与21日发表承认顿巴斯地区亲俄罗斯反政府武装势力顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立的公开演讲时的服装相同。报道认为，也就是说，24日的演讲实际上是在21日事先录制的。 据《金融时报》报道，普京总统21日和24日都身穿白色衬衫、黑色正装和红色领带。演讲的地点和他演讲的位置也是一样的。他在21日表示，“如果顿涅茨克和卢甘斯克提出要求，将把俄罗斯军队派往顿巴斯”，两天后顿涅茨克和卢甘斯克的领导人照搬提出了要求。《金融时报》报道说：“如果两个视频是在同一天拍摄的，从侧面证明了入侵乌克兰是按照事前剧本进行的。”

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