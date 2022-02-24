轻柔抚慰因新冠病毒而疲惫的心…结合日常生活的哲学书大受欢迎. February. 24, 2022 07:47. by 金哉希 jetti@donga.com. 继去年之后，今年的哲学书也大受欢迎。像《苏格拉底快报》（Across出版社）一样出版已近一年的哲学书，最近还进入畅销书排行榜的哲学书的“畅销书化”也出现了。 去年4月出版的《苏格拉底快报》在教保文库1月综合排名位居第8位，人文领域排名更是高居第1位，一直受到人们的喜爱。去年年末出版的新书也很受欢迎。11月出版的《为了尚未到来的日子》（Influential）以1月人文领域为准，在教保文库排名第6位，在YES24排名第3位。12月出版的《每日哲学》（茶山草堂）在教保文库中排名第13位，10月出版的《哲学实验室》（Willbook）在YES24中排名第20位。 哲学书的销售量和出版种类也有所增加。据在线书店YES24透露，哲学、思想领域的图书年销售量在2020年比前一年减少了23.8%，但去年却增加了60.7%。新刊的出版种类也从2020年的206种增加到了去年的290种。 哲学书人气飙升的秘诀是捕捉与日常生活的联系，降低进入门槛，安抚疲惫的心情。《苏格拉底快报》将像马尔库斯•奥列里乌斯一样从床上走出来的方法、像孔子一样施以亲切之法等难懂的哲学思维与日常生活相结合。《为了尚未到来的日子》引用帕斯卡尔、弗洛伊德等哲学家的话，强调不能放弃欲望、爱情等随着年龄的增长而放弃的东西。出版评论家表正勋（音）分析说：“最近人气很高的哲学书不是说明难懂哲学知识的教养书，而是带有很强的通过哲学知识和洞察来回顾生活、得到心灵休息的自我开发书的性质。” 也有全球性大流行长期化的影响。因为持续的保持社交距离措施，身心疲惫的人们开始主动寻找能够安抚心灵的书。YES24课长朴淑京（音）解释说：“《为不安日子的哲学》（茶山草堂•2022年）给饱受不安折磨的人们带去了安慰。《伊壁鸠鲁的4种处方》（BOKBOK书架•2022年）则结合了探索幸福的斯多亚学派和伊壁鸠鲁学派的思想。”

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