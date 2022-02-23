北京冬奥会最耀眼的“一炮而红的明星”都有谁？. February. 23, 2022 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 举世瞩目的奥运会是明星诞生的舞台。通过2022北京冬奥会一夜之间成为国际明星的他们都有谁呢？大赛官方网站介绍了10名“一炮而红的明星（Breakout stars）”。 最耀眼的明星当然是中国女子自由式滑雪代表古爱凌（19岁）。古爱凌的父亲是美国人，母亲是中国人，从2019年开始她作为中国国家代表参加了国际大赛。在本届北京冬奥会上，古爱凌获得2枚金牌和1枚银牌，一跃成为世界级明星。古爱凌参与的中国版TikTok“抖音”的现场直播共吸引了1800万名观众在线观看。仅“点赞”数就有约1.2亿个。大赛网站将这种现象比喻为“超新星”，并介绍说“古爱凌的旅行才刚刚开始”。 在男子单板滑雪比赛中获得1金1银的中国选手苏翊鸣（18岁）位居第二，在男子冰球比赛中带领斯洛伐克队获得铜牌的尤拉伊•斯拉夫科夫斯基（18岁）位居第三。苏翊鸣童星出身的经历也引人注目。斯拉夫科夫斯基在本次比赛中打进7球，成为射手王，并被评为最有价值球员（MVP），目前他受到了北美职业冰球联盟（NHL）球探们的集中关注。 此外，花样滑冰女子单人滑金牌得主俄罗斯奥委会（ROC）选手安娜•谢尔巴科娃（18岁）、男子单人滑银牌得主日本运动员键山优真（19岁）分别排在第4、5位。该榜单中并没有出现韩国运动员的名字。

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