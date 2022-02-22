内忧外患叠加“悬崖”经济，既无危机意识也无解决方法的候选人们. February. 22, 2022 07:45. . 昨天朝野4名大选候选人参加第三次电视辩论，强调自己是“精通经济的总统候选人”。共同民主党总统候选人李在明就昨天通过的17.5万亿韩元的补充预算表示，“将在本周内迅速执行”，并追加提出了废除证券交易税等救市政策。国民力量党候选人尹锡悦在社交媒体上共享了法国总统马克龙撤回摆脱核电承诺的报道，并表示，“将取消脱核电政策，建设核电最强国家”。国民之党候选人安哲秀提出了“确保五大超差距科学技术、培育五大全球领先企业、进入五大经济强国行列”的“三五公约”。正义党候选人沈相奵表示将全面修改损失补偿法，100%补偿个体户的损失。 虽然候选人们都自称是挽救民生经济的最佳人选，但有人指出，对于国民现实生活中面临的困难和危机并没有问题意识。消费者物价时隔10年连续4个月上涨3%左右，菜篮子物价和餐饮价格更是暴涨，百姓们的痛苦正在加重，却没有候选人提出如何解决物价问题。对于给国民带来严重不便、持续罢工和非法占据的民主劳总快递工会，李、尹两名候选人也一直保持沉默。 目前世界经济正陷入极度不透明的境地。因此，由于原材料、零部件价格的上涨，中小企业正在考虑是否应该继续运转工厂，大企业的盈利能力也在下降，导致整个贸易收支陷入赤字的泥潭。随着俄罗斯入侵乌克兰进入倒计时，尽管进军两国的韩国企业急得直跺脚，大选候选人们也没有表现出关心。 有预测称，如果不能明智地应对这种内忧外患，5年后韩国的增长率将下降到1%至2%左右。去年，由于房价暴涨和出口企业的活跃，税金增加了60万亿韩元以上，但从今年开始，由于资产市场的急速冷却、企业对外不利因素的增加，税收减少的可能性不小。尽管如此，朝野有力候选人对国民重要的经济问题没有表现出太大关心，却提出“要花去数百万亿韩元税金的福利公约”，索要选票。候选人们应该认识到，国民需要的总统不是增加国家债务、分发公款的人，而是认真思考国民面临的经济问题、拿出解决方法的领导人。

한국어