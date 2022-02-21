在家接受治疗的人接连死亡……“自我防疫”体系发出警告. February. 21, 2022 07:41. by 李素贞记者、李知云记者 sojee@donga.com,easy@donga.com. 首尔市一名独自在家接受治疗的50多岁新冠确诊患者被发现死亡。有人指出，随着在家治疗中死亡事例持续发生，从10日起实行的“自我防疫”体系正在响起警告音。 据首尔市冠岳警察署20日透露，19日上午9时51分左右，在冠岳区奉天洞的某住宅中发现了死亡的A某（59岁）。警方调查结果显示，A某18日被确诊后，开始居家治疗，家人在另外的场所停留，与A某联系不上，19日上午拨打了119报警。 据保健当局透露，管辖保健所为要求输入基础流行病学调查，曾四次试图通话，但未能与A某取得联系。结果A某在检查后一次也没有跨过医院的门槛就离开了人世。15日，仁川一名在家接受治疗的70多岁男性在去汗蒸房后死亡，自助防疫体系的漏洞接连暴露。 专家们担心，由于政府放宽防疫措施，可能会重演去年底的“病床大乱”事态。截至20日零时，新增新冠确诊患者为104829人，连续三天保持在10万人以上。住院中的危重症患者为439名，比一周前的13日（288名）增加了50%以上，在家接受治疗的患者也超过了45万名。最近一周（14日至20日）内，与新冠相关的死亡人数为324人，这是去年实施阶段性恢复日常生活（与新冠共存）政策后一周（11月1日至7日）死亡人数（118人）的3倍左右。

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