欧盟：“韩日进口的天然气有可能运往欧洲”，韩国“苦思中”. February. 21, 2022 07:41. by 开罗=常驻记者黄成浩、世宗=具特教记者 hsh0330@donga.com、kootg@donga.com. 由于俄罗斯和西方国家围绕乌克兰的对峙，预计供应40%欧洲天然气的俄罗斯产天然气的供应会出现差池，在这种情况下，欧盟执委会主席冯德莱恩提出了与韩国及日本交换天然气的可能性。韩国政府虽然表示正在考虑天然气援助问题，但同时也透露了在取暖需求较多的冬季，眼下很难交换天然气。 据俄罗斯卫星通讯社等媒体报道，冯德莱恩当地时间19日在德国慕尼黑召开的慕尼黑安全会议上表示：“我们将从全世界友邦确保液化天然气的货量，可以代替俄罗斯产天然气，”“得到了液化天然气买家的支持，像韩国和日本一样，和我们交换（互换）（天然气进口）合同，有意将（有关国家所确保的）液化天然气运输船运往欧盟。”彭博社此前报道，欧盟讨论了能否与亚洲国家签订互换形式的长期天然气合同，美国也与韩国和日本等天然气进口国会面，试探了援助意向。 外交部相关人士20日表示：“目前正在认真考虑向欧洲提供天然气援助的问题。”但是产业通商资源部相关人士表示,“虽然正在和美国等继续讨论，但是国内冬季的天然气供需情况也很紧张，所以现在很难（交换）”，表示这是过冬后国内天然气供需充裕后再决定的问题。

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