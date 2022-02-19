外媒：“美伊核谈判有望在几天内达成妥协”. February. 19, 2022 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 据悉，伊朗与美国等6个国家签署的核协议恢复谈判即将达成协议。据悉，协议案草案中包含了分阶段降低伊朗铀浓缩浓度、美国松绑被困在韩国的伊朗原油出口货款等内容。 路透社当地时间17日报道，长达20多页的当事国间协议草案中包括了美伊双方为遵守伊核全面协议而分阶段采取的措施。 该协议中包括解除被冻结在韩国的伊朗原油出口货款70亿美元（约8.372万亿韩元）的内容。由于美国的制裁，美元汇款变得困难，伊朗2010年在友利银行和IBK企业银行开设了韩元账户，收取了原油出口款项。伊朗产原油进口货款存入该账户后，向伊朗出口的国内企业从该账户中拿走出口货款。但随着美国于2019年恢复对伊朗的制裁，该账户被冻结。 伊朗一直强烈要求韩国政府返还这笔钱。韩国政府认为，去年1月伊朗在海湾海域以海洋污染为由扣押韩国船只，实际上也与对冻结资金的不满有关。据悉，为解决这一问题，政府与美国讨论了在此次核协议中加入解除冻结资金的方案。

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