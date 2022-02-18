瓦利耶娃在奥运会结束后也注定要被抛弃？. February. 18, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 出现禁药阳性反应的“花滑外星人”卡米拉•瓦利耶娃（16岁•俄罗斯奥委会代表队）吞噬了2022年北京冬奥会。即使呈阳性反应也强行参加花样滑冰女子单人滑比赛的瓦利耶娃的首次奥运会之行，只留下了众多争议和批评。瓦利耶娃能否参加下届奥运会，争取恢复名誉呢？可惜的是，她很有可能像“一次性杯子”那样被丢弃。 瓦利耶娃是叶特里•图特贝里泽教练（48岁•俄罗斯）师团的运动员。图特贝里泽教练与瓦利耶娃、安娜•谢尔巴科娃（18岁）、亚历山德拉•特鲁索娃（18岁）等3名选手一起参加了此次奥运会。图特贝里泽教练从2014年至今一直支配着女子花样滑冰。但值得注意的是，一同获得荣誉的选手要么直接隐退，要么离开了图特贝里泽教练。 2014年在索契冬奥会花样滑冰团体赛中获得金牌的尤利娅•利普尼茨卡娅（24岁•俄罗斯）因厌食症而饱受煎熬。3年后，她隐退了。2018年在平昌冬奥会分别获得金牌和银牌的阿丽娜•扎吉托娃（20岁）和叶甫根尼娅•梅德韦杰娃（23岁•以上俄罗斯）的命运也相似。一年后，扎吉托娃因落后于同一师团的选手们而退役。梅德韦杰娃在奥运会结束3个月后表示“想和朋友一样的教练一起工作”，并去了金妍儿（32岁）的教练布莱恩•奥泽麾下。除此之外，从青少年队升入成年队的选手会暂时崭露头角，而一旦受伤，她们就会毫不留情地被图特贝里泽教练抛弃。 图特贝里泽教练是创造当今女子花样滑冰的四周跳时代的人物。参加此次奥运会的3名俄罗斯选手将全部进行四周跳。在女选手中，除了俄罗斯选手之外，在实战中跳四周跳的选手只有日本的纪平梨花（20岁）。而纪平梨花在身体出现严重负担的情况下仍选择做四周跳，结果受伤没能参加此次北京冬奥会。 图特贝里泽教练要求年轻选手进行高强度的训练和控制饮食。每天超过12小时的训练是家常便饭，并且严格控制运动员喝水。尽管如此，在俄罗斯花样滑冰锦标赛上连续7年多培养出冠军，在图特贝里泽教练率领的“三宝70俱乐部”里，俄罗斯的小选手们依旧排起了长队。 在俄罗斯，能够跳四周跳的年轻希望之星超过10名。也就是说，即使没有瓦利耶娃，也有很多选手可以代替她。这就是为什么海外花样滑冰专家和教练们认为瓦利耶娃是“一次性杯子”命运的原因。

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