莫德纳首席执行官：“新冠大流行已接近尾声”. February. 18, 2022 07:49. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国疫苗制造商莫德纳的首席执行官斯特凡·班塞尔表示：“新冠大流行已接近尾声。”班塞尔当地时间16日在参加CNBC电视台一档节目时，被问到“大流行现在不是最后阶段吗”时，他回答说：“我认为这是不错的剧本。” 班塞尔表示：“随着奥密克戎变异毒株等新冠病毒的进化，看到病毒越来越不致命的概率是80%，”“下次出现的变异毒株比奥密克戎更致命的概率是20%。”他接着预测说：“虽然奥密克戎毒株值得庆幸地不是很致命，但全世界仍有数千人死亡，”“这种病毒不会消失，会像流感一样永远与人类相伴。” 由于新冠患者急剧减少，美国正在更接近恢复日常生活。 《纽约时报》报道说，根据其统计结果，截至16日，美国一周平均每日确诊患者为124324人，在过去两周内减少了68%。同期，住院患者和死亡者也分别减少了38%和13%。 随着病毒扩散趋势减弱，美国各州和企业正在解除室内戴口罩义务化措施。联邦政府也在考虑放宽戴口罩限制。NBC电视台当天报道说，疾病控制与预防中心最快将于下周放宽戴口罩的方针。 美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇当天在接受路透社采访时表示：“美国面临着在保护市民免受感染的必要性与连续3年因大流行引起的疲劳感之间寻找平衡的艰难选择，”“即使不鲁莽地放弃一切（防疫措施），也要开始为恢复日常生活而行动起来。”

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