6人乘雪车？德国队包揽雪车男子双人雪车全部奖牌. February. 17, 2022 07:37. by 金在亨 monami@donga.com. 此前已经包揽4枚（无舵）雪橇和2枚俯式冰橇（又称钢架雪车）金牌的德国队在雪车男子双人雪车比赛中，包揽了金牌、银牌和铜牌，显示了“雪橇强国”的威风。以16日为基准，德国在2022年北京冬奥会上获得的9枚金牌中有7枚来自雪橇项目。 德国的弗里德里希队和洛赫纳队、克里斯托夫队15日在中国北京延庆滑行中心落幕的雪车男子双人雪车比赛中包揽了前三名。雪车以领航员的名字命名队名。在历届奥运会雪车项目中，来自一个国家的运动员包揽所有奖牌尚属首次。 包揽奖牌的领头羊是被称为现役最强领航员的弗朗西斯科•弗里德里希（32岁）。在国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会（IBSF）世界杯上，最近连续4个赛季保持第一名（2人乘、4人乘）的弗里德里希在平均时速超过130公里的情况下，也能冷静、完美地驾驶雪车，因此被称为“冰上皇帝”。 与其世界级的名声相符的弗里德里希在本届冬奥会上，以四轮3分56秒89的总成绩夺得金牌。据悉，他是不容许小失误的完美主义者，在第二次行驶成绩下降后，他遗憾地表示“有失误”，但在第3次行驶中，他以此前谁都无法在该跑道达到58秒左右的成绩（58秒99）登上第1位，发挥了潜力。因此，弗里德里希个人继4年前在平昌冬奥会雪车双人和四人雪车比赛中分别获得金牌后，又实现了该项目两连冠。 在平昌冬奥会上仅获得“零奖牌”的约翰内斯•洛赫纳（32岁）以3分57秒38的成绩，在生涯第二次奥运会上获得了银牌。直到第2次行驶为止还排在第一位，但在第3次比赛中被弗里德里希队击败。获得铜牌的克里斯托夫•哈费尔（30岁）以3分58秒58的成绩，在人生第一次奥运会上获得了奖牌。 他们都头戴红色毛线帽，身穿黑黄相间的队服登上领奖台。这是象征德国国旗3色的服装。平时很平静的弗里德里希在领奖台说：“来自德国的三支队伍拿走了全部奖牌。简直是疯了”，掩饰不住内心的兴奋之情。获得铜牌的克里斯托夫队的雪车制动手马蒂亚斯•佐默（31岁）表示：“我们（德国队全部）一起训练，一起检查装备”，“这是德国队的胜利。”

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