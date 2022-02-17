游说巴士死亡事故……希望它成为回顾嘈杂选举运动的契机. February. 17, 2022 07:38. . 国民之党总统候选人安哲秀的游说巴士上，司机和选举工作人员等2人因一氧化碳中毒而死亡。在江原道原州也发生了类似的事故，司机处于重伤状态。这是大选正式选举运动的第一天也就是前天发生的事情。为了打开游说巴士外部的LED（发光二极管）电子屏幕，在车辆上安装了发电机，据推测，被从这里排出的无色、无气味、无味道的一氧化碳造成了荒唐的惨剧。 应该查清LED电子屏幕和发电机是否按照规定安装运营、是否把一氧化碳发生可能性及注意事项正确传达给用户等事故原因和责任所在。从其他候选人也展开类似方式的选举运动这一点来看，从现在开始也要尽全力进行安全检查。在沟通及宣传方式以光速变化的当今时代，有必要深入研究一下为什么会发生这种荒唐的事故，选举运动方式本身是否存在问题。 在正式选举运动期间，可以利用游说车和扩音器进行演讲，还可以利用宣传音乐。但是，现在正是第四次产业革命时代。各党和候选人似乎在竞争性地展示利用人工智能和元宇宙的最尖端选举运动方式，但真正投入正式选举运动后，仍在重复过去的模拟选举形态，是否在这种情况下发生了这种荒唐的事故? 再加上奥密克戎变异毒株的扩散，新冠确诊患者人数持续翻番，甚至面临单日新增9万人的危机。目前，下午9点以后停止营业的方针还在继续，私人聚会也要克制。虽然是大选，但政界却在要求个体营业者承受痛苦的同时，注重聚集的人越多就越好的游说方式，前后矛盾。 安哲秀全面中断了选举运动，其他候选人也在昨天停止了一天的“韵律”游说，没有播放宣传曲等，表现出了克制选举运动的姿态。下一步以“非面对面”方式彻底转变游说方式怎么样？也就是说，应该激活更加多样、更深入的双边、多边电视讨论，并根据新媒体的发展，谋求更迅速、更有效地接近选民的方法。希望此次事件能成为回顾乘坐游说车辆到处走动、放广告歌曲、连呼候选人名字的“嘈杂”选举运动方式的契机。

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