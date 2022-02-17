减法的美德. February. 17, 2022 07:38. . 正四边形画布上画着红色、蓝色、黄色色域（Colour Field）和5条黑色直线。这幅单纯的画是抽象美术的先驱皮特•蒙德里安的代表作。也许会觉得“这种程度我也能画”，但即便如此，这也是为美术史增光添彩的伟大杰作。好像画得很简单，为什么是名作呢？画家想通过这幅画来表现什么呢？ 在荷兰虔诚的基督教家庭长大的蒙德里安20岁时进入阿姆斯特丹美术学院，正式走上了画家之路。以印象派风绘画的他在39岁的1911年前往巴黎研究立体派画。从此他的画风发生巨大变化。摆脱了模仿对象画画的构思画，尝试了抽象。线条和形态越来越简单，色彩数量也果断减少。从20世纪20年代以后，他一律拒绝再现对象，并达到完全的抽象。 用一句话概括这一时期蒙德里安画作的特征就是单纯和节制。果断地放弃了形态、明暗、远近法等传统造型要素，只使用了垂直、水平的直线和三原色、无彩色。这种被命名为“新造型主义”的样式是基于探索世界和人类精神本质的神智学思想。通过美术展现秩序和均衡之美的蒙德里安相信“最基本的东西最美”。他还主张自己的画“表现宇宙的真理和根源”。这幅画就是浓缩展现他的艺术信念的代表作。 做加法容易做减法难。比其填充，难的是删减。人生也是如此。填饱贪欲容易，但舍弃谈何容易。蒙德里安为什么不想使用更多的颜色呢？为什么不想画得更自由呢？做减法和自制心，然后忠实于基本。蒙德里安想通过画传达的信息应该就是减法的美德吧。美术评论家

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