普京：“不希望战争……部分撤军” VS 拜登：“俄方撤军尚未得到验证”. February. 17, 2022 07:38. by 华盛顿=常驻记者文炳基、巴黎=常驻记者 金润宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美国总统拜登当地时间15日表示：“（集结在乌克兰国境的）俄罗斯军队的撤离还没有得到验证，”“俄罗斯对乌克兰的侵略现在还明显有可能。”他对前一天俄罗斯总统普京表示部分撤军表示不信任，并指出入侵威胁依然存在。 拜登当天在白宫发表演讲时表示：“目前仍有15万名俄罗斯军人围在乌克兰国境，”“俄罗斯军队仍然处于非常具有威胁性的态势。”集结在边境的俄军规模当初推算为13万人，现在拜登公开反而增加到15万人，认为普京的撤军主张有可能是欺骗行动。英国首相鲍里斯·约翰逊也表示：“俄罗斯正在白俄罗斯建立（治疗伤者的）野战医院，”“这只能解释为准备入侵。” 不过，拜登还表示：“俄罗斯公开提议继续外交解决。我们应该给予外交取得成功的机会。”普京前一天在莫斯科与德国总理朔尔茨举行会谈后表示：“希望就乌克兰紧张局势继续进行外交讨论。”拜登和普京都表现出了协商的意志，因此，在一触即发的军事紧张局势依然如故的情况下，美俄将进入激烈的外交战。 特别是普京主张“乌克兰东部顿巴斯正在发生种族屠杀”，成为冲突的新导火索。因为俄罗斯提出了西方强烈反对的顿巴斯独立的问题。顿巴斯是乌克兰政府军和亲俄罗斯民军发生纠纷的地区。

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