急救队员随时与确诊患者接触，却不能接受PCR检查. February. 17, 2022 07:39. by 李基旭 记者 71wook@donga.com. 在京畿地区消防署工作的急救队员A某（43岁）7日接到确诊为新冠感染的居家治疗者的呼吸困难报告后出动。由于一线医院病床不足，移送被推迟，A某在救护车内与患者一起待了4个半小时。 A某在接受自我检查套装检查后被判定为“阴性”，回到了工作岗位。过去接受新冠基因扩增（PCR）检查，但最近防疫当局更改方针后，只能使用自检工具。他说：“只有接受正确的PCR检查，才能更加安心工作，”“同事中也有用自检工具检查了两次，结果阴性和阳性交替出现的情况。” 防疫当局从3日起将筛查诊疗所的PCR检查对象限定为部分高危人群，与新冠确诊患者接触频率较高的急救队员被排除在外，有人担心“可能会因检查不准确引发社会必需人力的集体感染。” 现行方针的PCR检查对象中，除了60岁以上、密切接触者、快速抗原检查阳性判定者外，还包括疗养医院、精神病院等易感染的高危设施从业人员。相反，因转移危重症患者等与新冠确诊患者日常接触的急救队员与普通人一样，是“快速抗原检查对象”。 此外，据中央防疫对策本部透露，在保健所筛选诊疗所或新冠病房工作的医疗人员如果出现疑似症状，可以根据所属机关的判断，在工作场所接受PCR检查。但急救队员也不适用于此。 防疫当局的立场是，PCR检查资源有限，这种安排不可避免。中央灾难安全对策本部相关人士表示：“将急救队员纳入优先顺序在现实上存在困难。” 但嘉泉大学医学院预防医学科教授郑在勋（音）表示：“在可承受的检查量内，急救队员也可以像（新冠）医疗人员一样进行PCR检查。”“热爱消防的公务员工会”计划向防疫当局建议，将急救队员包括在可以接受PCR检查的“高危险设施从业人员”中。

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