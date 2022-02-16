找到感觉的“眼镜前辈”…越过大山就能进入4强. February. 16, 2022 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 由金善英（队长）、金英美（2投手）、金京爱（3投手）、金恩静（主将）、金初熙（候补•以上江陵市厅）组成的韩国女子冰壶代表队14日在中国北京国家冰上运动中心“冰立方”举行的2022北京冬奥会冰壶女子团体循环赛中以10比5战胜日本队，起死回生。距离循环赛结束还有3场比赛，韩国需要的是连胜。 截至14日，共有10支球队进行了6场比赛，韩国队以3胜3负的成绩与加拿大、英国一起并列排名第五。瑞士（5胜1负）今后只要再取得1胜，就能顺利进入4强，而俄罗斯奥委会代表队（ROC）则以6连败，事实上已经提前被淘汰。其余8支球队将围绕3个名额展开激烈的竞争。如果胜负相同，就要以胜者胜原则进行最终排名，因此剩下的比赛必须无条件取胜。 女子代表队的课题是快速适应冰质。韩国队输掉的3场比赛都与适应冰质有关。在10日的首场比赛中失利的韩国队在13日也败给了被评价为弱旅的中国队，因为北京降下暴雪，赛场湿度提高，导致冰面出现冰花，而正是这一细微的变化导致了球队的失利。在14日的首场比赛中，韩国队也负于美国队，赛后队员普遍表示冰场管理员为了增加“曲度”（轨迹的打弯），给冰面施加了变化。2018年平昌冬奥会以后，因韩国冰壶联盟前任执行部和领导人“刁难”等，出现了2年多的空白期，其影响不容忽视。 适应冰质后，曾经以高感度击球著称的代表队，再现了过去压制对手的样子。在最近进行的与日本队的比赛中，主将金恩静的投壶准确度为90%，撞出垒圈成功率高达“100%”。 接下来的日程很紧凑。15日休息一天，并争取适应冰质的韩国队将于16日上午迎战瑞士队，下午迎战丹麦队。此外，球队还将在17日与之前在平昌冬奥会决赛中曾负于自己的宿敌瑞典队进行循坏赛最后一场比赛。瑞典世界排名第一，瑞士排名第二。但是，要想在韩国冰壶历史上首次连续两次获得奥运会奖牌，就必须越过这些“大山”。

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