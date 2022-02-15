“搞笑艺人挑战音乐剧，不足2%却让人捧腹大笑”. February. 15, 2022 07:47. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 《巴黎圣母院》、《哲基尔和海德》、《耶稣基督超级巨星》…… YouTube视频上世界级音乐剧的现场拍摄舞台只有不到2%。虽然是音乐剧题材的内容，但是演员们展现了高水平的歌唱实力和演技，偶尔还会出现“真的”音乐剧演员。这是YouTube频道“爆笑电台”制作的内容《音乐剧明星》的故事。从去年11月开始上传14个视频的《音乐剧明星》最近累计点击量超过了350万次。12日，记者在首尔龙山区制作室见到了KBS公开招聘笑星出身的YouTube企划人郭范（36岁）、李昌浩（34岁）。 “不管我有多努力，我绝对跟不上（专业演员），所以我得更拼命地去搞笑。我接受唱歌培训，老师甚至问我有没有做声带手术的想法。”（郭某） 虽然不断努力模仿音乐剧演员，但脱落的音程和张开的牙齿之间却出现了漏音。无法控制涌上心头的歌声乍一看就像“鸡鸣”。当出现安慰蹩脚演员的“长时间处于空腹状态，力量不足，请谅解”字幕时，就不由地让人爆笑出来。 “即使是喜剧，但我认为如果不做准备像开玩笑那样的话肯定会被骂，所以准备了两个月。”（李某） “我把每句台词都断开，连呼吸的时间都记下来练习了。”（郭某） 有时真正的音乐剧明星登场。根据两人的说法，他们是“唯一克服状态不佳的实力派选手”。演员KAI和郑善雅出演部分视频，倾情演唱了舞台上亲自演唱的歌曲。据说演员IVY也差点出演。 “非常感谢因日程安排不合适而未能出演的IVY，借此机会向赵承佑、玉珠贤发出邀请。”（李、郭某） 音乐剧明星虽然不是有意的，但是为扩大音乐剧基层做出贡献却也是事实。每当看到“看了视频就预定了演出”的留言时，心里都会感到很欣慰。 “刚开始以为制作公司会提出抗议，但反而很喜欢。真是万幸。”（李某） “同事们总是联系我说想出演。笑星们不要再联系了。这是真挚的音乐剧内容。”（郭某） 两人所出演的喜剧在舞台上与观众见面，这一点和音乐剧一样。由于全球性大流行病的扩散，Stand Up喜剧秀中断后，通过YouTube打造音乐剧明星并不是偶然。 “当订阅者们说‘在新冠疫情下，能够让我在手中看到想看的东西，感觉很好’时，我得到了力量。”（李某） “希望音乐剧和喜剧都能与很多观众直接沟通的世界早日到来。”（郭某）

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