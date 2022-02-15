英国媒体：“韩国大选，民主化以后最令人厌恶的一次”. February. 15, 2022 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英国《泰晤士报》周日版《星期日泰晤士报》当地时间13日就韩国总统选举报道说：“这是韩国民主化35年来最令人作呕的（most distasteful）一次。”此前，美国《华盛顿邮报》曾严厉批评这是“丑闻缠身的历史上最糟糕的选举”，英国的主流杂志也指出了围绕朝野政党总统候选人及其家人的疑惑。 《星期日泰晤士报》指出：“韩国是K-POP、奥斯卡奖获奖作品、电视剧《鱿鱼游戏》席卷全世界的文化出口国，但现在首尔正在展开比电影《寄生虫》更生动地展现精英们丑陋一面（seedy side）的表演，”“那就是2022年大选活动。”报道还说：“正在韩国进行的‘非好感（unlikeable）候选人的选举’中，候选人的夫人也被牵扯进来。” 该报介绍了共同民主党总统候选人李在明的妻子金惠敬挪用法人信用卡的疑惑、“过度礼仪”争议、声称“将把媒体人送进监狱”的国民力量党总统候选人尹锡悦夫人金建熙的发言争议等，并表示：“不仅是候选人本人，妻子们也对最近的争议进行了道歉。”报道说：“没有讨论重要的国内外问题，而是腐败、否定、萨满教、对媒体人的威胁和欺骗手段吞噬了选举。”

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