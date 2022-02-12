向“2030”一代求爱的候选人们，用“零花钱公约”消除不了挫折感. February. 12, 2022 07:16. . 朝野政党总统候选人对20到30多岁青年一代的求爱竞争非常激烈。共同民主党候选人李在明最近承诺了每年100万韩元的青年基本收入（青年分红）。这与昨天发表的“任期内年100万韩元基本收入”公约是两码事。也就是说，将发放200万韩元。政府还表示，将以“2030”一代为对象，以低息最多保障1000万韩元的贷款。国民力量党候选人尹锡悦表示，将对低收入层青年提供每月50万韩元、最长8个月的“青年医药保障金”补助。人均每年达400万韩元。政府还在考虑实施每年国家补助250万韩元限额金额的“青年腾飞账户”。 国民之党候选人安哲秀也表示，将向退伍青年支付1000万韩元的进入社会补助，正义党候选人沈相奵表示，将作为青年基础资产发放3000万韩元。有力候选人的现金公约至少需要数万亿韩元的资金。李在明的青年基本收入每年需要7万亿韩元的预算。尹锡悦的青年腾飞保障金没有提出低收入层青年的标准，因此不知道需要多少资金。 房地产公约也是五十步与一百步。李在明表示：“对于平生第一次购买住宅的青年，将优先分配新数量的三成。”尹锡悦表示：“将提供30万户青年原价住宅。”他们都没有提出何时、何地、如何制造供应量、谁以何种资格来购买等具体的发展蓝图。 占选民总数的32%比重较高的“2030”早已成为决定票一代。也就是说，对公平问题敏感、因工作岗位问题和房地产问题一再受挫的“2030”选票投向哪一方，将决定大选的方向。问题是，候选人们只滥发“零用钱”水平的现金公约或提出很有可能只是空想折磨的房地产解决方法，迷惑“2030”。甚至互相巧妙地利用性别问题来提高支持率。 虽然需要现金补助、钱能有所帮助的“2030”，但是教育或培训等与实际人力资本积累相联系的方案等也需要一起研究。最重要的是，多数青年真正希望的是像样的优质工作岗位。如何提高大企业和中小企业的雇佣创造余力，培养多样的初创企业，就下届政府集中培养的核心力量产业是什么等提出经济远景展望，并制定保障“2030”人公平就业机会的制度。基金枯竭危机的年金改革也是青年一代非常关注的话题。如果对这种本质问题的诊断和解决方法视而不见，只知道提出“现金公约”，“2030”的选票将不会有任何动静。

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