中国短道速滑的战略. February. 11, 2022 07:34. by 兪載泳 elegant@donga.com. 中国队在本届北京冬奥会短道速滑比赛中以近乎犯规的粗暴表现强行推进，看来是有所仗恃。 到目前为止，在4场比赛中获得2枚金牌的中国男女短道速滑在初期大体上确保了领先位置，通过露骨的触碰和身体对抗的牵制，展开了阻止对方超越的战略。虽然这得益于令人难以释怀的裁判判定，但取得了自己的成果（？）。 中国在本届奥运会之前完全改变了国家队的选手选拔规定。勇于主动领先，善于内外道、后方牵制的选手获得了有利的分数。根据中国去年12月30日公布的短道速滑代表选手选拔方式，在第1~3次选拔赛（1月10日至15日）中，每个500米、1000米、1500米项目都规定了几个区间，对最先进入每个区间的选手给予积分。 通常常识性的选拔规定是最后冲过终点线的人独占积分的结构。但是在修改后的规定中，在所有区间都要激烈地抓住领先优势才能获得更多的分数。500米比赛设4个区间，各区间第一名得900分（共3600分）。1000米也分为9个区间，各区间第一名得400分；1500米分12个区间，各区间第一名得300分。 以此为条件，选拔了男女各5名选手。男子方面，在本赛季世界杯第2站比赛中获得1000米冠军、第3、4站比赛获得1500米冠军的任子威和获得世界杯第4站比赛500米冠军的武大靖自动入选。其余3人通过了代表选拔赛，参加了奥运会。18岁的张添翼闯过第一轮选拔赛，集中牵制黄大宪的李文龙在第2轮选拔赛、孙龙在第3轮选拔赛上成为了国家代表。在本赛季的世界杯系列赛上，作为中国国家队的1500米和5000米接力核心成员，技术水平极佳的安凯在第1~3轮选拔赛的9个项目中，以6个项目的第一名通过了终点，但由于各区间的积分不多，最终被淘汰。 被称为韩国短道速滑传奇的A某表示：“中国认为韩国选手对技术超越应对能力不足，所以选择了合适的代表。在男子1000米比赛中，任子威在比赛初期也处于领先位置，在后面加上李文龙，采取了强力阻止黄大宪超越的战略。”A某分析说，如果黄大宪在试图内道超越的过程中发生身体冲突，那么可以从判定中充分得到主场利益。 但是在9日的男子1500米比赛中，任子威因被判犯规未能进入决赛，孙龙、张添翼在半决赛中被淘汰，这一计划最终告吹。黄大宪和其他两名队友绕着长长的外道滑行，身体也不发生碰撞，轻松超越对手。在11日重新开始的短道速滑比赛中，中国队的这种战略能否再次行得通，备受关注。

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