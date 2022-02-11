“不戴口罩”……美国解除防疫的方针全方位扩散. February. 11, 2022 07:35. by 纽约=常驻记者 柳在东、巴黎=常驻记者 金允钟 jarrett@donga.com、zozo@donga.com. 随着新冠病毒变异奥密克戎毒株的扩散趋势出现稳定迹象，美国和欧洲解除“确诊患者自我隔离”等防疫措施的动向正在加强。 美国多个州在当地时间9日表示，在病毒活动减少的春天即将到来之际，新冠主导品种奥密克戎毒株的致命率较低，因此开始陆续转变防疫政策。 纽约州州长凯西·霍科尔当天表示：“从10日开始，将解除室内工厂戴口罩义务化措施。”在餐饮场所、购物中心、商店、办公室等地，要求顾客戴口罩或确认是否接种疫苗的义务将消失。 伊利诺伊州州长弗里茨克也表示：“从28日开始，将解除除学校以外的室内空间口罩义务化措施。”马萨诸塞州决定本月底解除校内口罩义务化措施。截至9日，美国一周平均单日新增确诊患者为22.7903万人，两周内减少了63%。同期住院患者也减少了29%。 据英国广播公司（BBC）报道，欧洲也认为新冠病毒大流行已成为流感等季节性流行，正在全面解除防疫措施。 英国首相鲍里斯·约翰逊当天在下院表示：“如果确诊为阳性，将在本月内结束自我隔离等最后剩下的防疫措施。”法国也决定在下个月解除餐厅或大众交通等大众利用设施的新冠疫苗通行制度和室内戴口罩的义务。德国政府也表示：“从16日开始，除超市和药店外，全国所有商店都将解除提示疫苗的义务。”波兰、捷克政府制定了内部方针，最早在3月份解除所有防疫措施。

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