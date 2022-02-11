“即使症状恶化，也不知道该联系哪里”，自助治疗第一天就出现混乱. February. 11, 2022 07:35. by 赵应亨记者•刘彩妍记者 ycy@donga.com. 8日被确诊感染新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的安某（30岁）虽然咳嗽和痰多症状严重，但直到确诊第3天的10日也无法到医院就诊。保健所告知了需要面对面诊疗时可以访问的2个门诊中心，但由于距离较近的地方也有2.7公里，没有私家车的安某访问门诊想都不敢想。他说：“从新闻中得知有一家社区医院可以进行非面对面的治疗，但因为不知道哪家医院可以进行诊疗，所以一直没有联系。独自一个人生活，连紧急常备药都没有，只能顽强地硬撑着。” ○ 非面对面诊疗遭到拒绝，自行开处方 防疫当局从10日开始引入了新的新冠肺炎患者居家治疗体系。非高危人群的确诊患者无需定期监测，必要时只需在社区医院接受处方和咨询，或利用24小时运营的居家治疗医疗咨询中心即可。此外，也不再提供装有体温计、退烧药等必要物品的新冠病毒居家治疗套装。但是，由于这样改变的管理体系没有传达给居家治疗者，所以出现了混乱。无法得到有关非面对面诊疗的指南，或者可以进行非面对面治疗的社区医院等诊疗电话也接连不断，无法正常接通等，情况非常混乱。 9日确诊的朴某（54岁•居住在首尔阳川区）10日联系了因发热严重、呼吸异常而被告知可以进行非面对面诊疗的医院，但得到的答复是“很难进行诊疗”。朴某说：“因为该医院没有诊疗记录，所以拒绝了诊疗。我联系了有诊疗记录的医院，最终才得到了诊疗指引。”同一天被确诊的就业准备生李某（25岁）说：“由于咽喉痛加重，给名单上的一家医院打了电话，但对方没有接听，最终用家里的常备药自行开了处方。” 虽然混乱不断，但居家治疗指南也尚未公开。防疫当局表示：“居家治疗指南将于下周初公开。” ○ 被误传到名单上的医院也很多 负责非面对面诊疗的医院也同样混乱。首尔瑞草区某呼吸器官专门诊所介绍说：“为了新冠病毒检查到医院就诊的人很多，再加上想要治疗的电话也蜂拥而至，因此，如果是非面对面的电话治疗，基本上需要等待30分钟到1个小时以上。”在首尔城东区运营呼吸器官专门诊所的A院长表示：“即使已经知道患者的状态或基础疾病等，接待至少也需要10分钟以上的时间。第一次通过电话接受诊疗的患者需要很长时间，掌握准确的信息还需要额外的时间。” 虽然被列入非面对面诊疗机构名单，但也有医院不接电话或说明“名单上写错了”。健康保险审查评价院的电话咨询、处方社区医院目录中的蔚山某医院相关人士表示：“我们只进行新冠病毒检查。我从未说过要进行非面对面的诊疗，但名单上却出现了错误。” 诊疗机构种类过多也是造成混乱的重要原因。上传到健康保险审查评价院网站上的医疗机构种类有呼吸器官专门诊所、呼吸器官诊疗指定医疗机构、电话咨询处方社区医院、居家治疗医疗咨询中心、居家治疗管理医疗机构等共5种。此外，加上筛选诊疗所、临时筛选检查所、PCR检查机关、快速抗原检查机构等，具有不同功能的医疗机构就超过10种。一位确诊患者吐露不满说：“虽然在网上找到了可以进行非面对面诊疗的医疗机构，但由于种类太多，对所指的用语很陌生，很难知道联系哪里比较好。”

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