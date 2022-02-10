新冠肺炎疫情两年间全国旅行社减少了1377家…露营地数增加506家，状况良好. February. 10, 2022 07:50. by 申東秦 shine@donga.com. 据调查，受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，去年全国旅行社减少了700多家，而露营地却增加了300多家。 据韩国观光协会中央会9日透露，以去年年末为准，全国旅游企业数为3.7027万家，比前一年年末减少了113家。旅游企业包括旅行社、酒店、露营地、游园设施、旅游便利设施等。特别是旅行社数量从2019年末的2.2283万家减少到2020年末的2.1647万家，去年年末减少到了2.0906家。因为新冠肺炎疫情扩散导致海外旅行之路被堵住，旅行社受到了直接打击。 相反，在野外空间可以休息的露营地数量从2019年末的2367家增加到2020年末的2534家，去年年末增加到了2873家。

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