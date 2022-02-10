马克龙为解决乌克兰问题出力，被指“闹乌龙”引争议. February. 10, 2022 07:51. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法国总统马克龙（45岁，照片）正在积极解决乌克兰战争危机。但有人指出，他为了在4月总统选举中再次当选、为了争取前德国总理默克尔退休后空缺的欧盟第一把手位置等，闹了一场“乌龙”。尽管俄罗斯入侵的威胁尚未消除，但马克龙过于乐观，认为在自己的介入下，战争危机很快就会消失。 据路透社等媒体报道，马克龙7日在俄罗斯莫斯科会见俄罗斯总统普京时表示：“通过我们两人的会谈，乌克兰危机将得到缓解。”他还表示，普京对他说：“不会恶化乌克兰边境地区的军事紧张局势。亲俄民兵较多的乌克兰东部顿巴斯地区也将遵守和平协定，派遣至白俄罗斯的俄罗斯军队也将撤出。” 但就在一天后，俄罗斯总统府发言人佩斯科夫正面反驳，称之为“毫无根据”，“俄罗斯没有和法国达成这样的协议”。他还同时贬低法国和马克龙说：“法国虽然是欧盟成员国，也是北约成员国，但不是欧盟领导人，北约也由其他国家（美国）主导。” 就连乌克兰也表现出怀疑的反应。乌克兰总统泽连斯基8日在首都基辅与马克龙举行了会谈，但他表示“我不太相信别人的话”，作出了很难完全相信马克龙所言的反应。美国《纽约时报》贬低说，“俄罗斯的立场是，应该由美国来与俄罗斯进行谈判，而不是法国”，认为马克龙的“穿梭外交”削弱了法国外交权威和信任，在消除乌克兰危机方面也没有取得成功。

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