草莓价格2月份也是“黄金价”. February. 09, 2022 07:58. by 崔惠? herstory@donga.com. 草莓价格暴涨，甚至被称为“金草莓”，预计短时间内其价格仍将维持在较高水平。韩国农村经济研究院农业观测中心8日在《草莓•彩椒供需动向及展望》报告书中预测，2月份草莓价格以2公斤为准为2.5万韩元，同比上涨25%。虽然与1月份上涨到3.98万韩元相比有所下降，但仍高于往年。春节前夕的1月下旬，同样数量的草莓价格曾上涨到4.7万韩元，堪称天价。 有分析认为，草莓价格走强是因为去年发生的异常气候。农村经济研究院表示：“草莓繁育期的去年9月下旬~10月上旬因高温发生了病虫害，之后因低温导致出货量减少。”到10月中旬为止，由于梅雨等原因持续高温多湿天气，大部分草莓幼苗因病虫害而枯死。11月下旬，随着寒流袭来，产量有所减少。 也有农户老龄化和人力不足导致草莓种植面积减少的影响。据推算，今年2月份草莓的出货量将比1年前减少10%。由于出货时间也被推迟，预计草莓将在2月中旬以后正式投放市场。但是，农村经济研究院认为，随着日照量的增加，糖度和大小等草莓的品质会比去年有所好转。消费者切身感受到的草莓零售价格仍然很高。据韩国农水产食品流通公社（aT）农产品流通信息显示，本月7日草莓平均零售价为3.634万韩元（中果2公斤基准），比1年前上涨了37.8%。虽然比上个月下降了16.3%，但与往年相比上涨了63.1%。

한국어