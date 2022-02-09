如果不想国库见底，文在寅就应亲自清理补充预算争议. February. 09, 2022 07:58. . 韩国朝野政党和政府就增加补充预算案的规模问题发生了冲突。对于政府1月份编制的14万亿韩元规模的补充预算案，共同民主党要求增加到35万亿韩元，国民力量党则声称应该达到50万亿韩元。前天，在国会常任委员会预备审查中，表决通过了增加40万亿韩元的方案。经济副总理兼企划财政部长洪楠基昨天在国会预算决算委员会上说：“我明确表示，很难接受35万亿韩元和50万亿韩元的规模。” 此次补充预算是现政府执政以来的第10次，也是自新冠疫情以来的第7次。现政府还创下了连续3年在选举前编制补充预算的记录。自1951年韩国战争爆发以来，时隔71年再次在新财年开始的1月份编制补充预算。即使考虑到新冠疫情长期化的特殊情况，如果没有3月９日的总统选举，朝野很有可能不会像这样强行编制补充预算，也不会展开增加数十万亿韩元的竞争。 在朝野及政府的立场交缠在一起的混乱状况下，文在寅总统昨天表示：“在国会审议过程中，将诚心诚意地讨论消除死角地带等合理对策。”他还表示，“迅速的支援是生命”，希望国会给予协助。对于35条、50万亿韩元等朝野滥发补充预算规模一事，他只发出了“合理的对策”“迅速处理”这两句模棱两可的信息。 这与去年4月７日首尔·釜山市长补缺选举前夕，对小商贩私营业者的损失补偿争议时文总统采取的态度没有什么两样。文总统当时只提到过一次“在财政能够承受的一定范围内谋求将损失补偿制度化的方案”，之后文总统从来没有就编制新冠病毒补充预算问题出面并结束过争议。 对于编制“1月补充预算”本身，批判舆论也非常强烈。但朝野不是要求增加一两元，而是一次性增加数十万亿韩元，实在荒唐。难怪曾示意将部分增额的金富谦总理也抗辩道：“几十万亿韩元不会一下子从哪里掉下来。”根据政府的防疫措施，急需对小商贩、个体户等的支援，但都应以财政应该承担为前提。 执政党总统候选人和议员们向反对补充预算增额的洪副总理施压，称其为“越权”“否定代议民主”，甚至是恶言相向，口称“贪官污吏”“藐视民生”等，这种情况本身并不正常。如果不打算把国库抖得一干二净再离开，文总统就应该更加明确地清理疏导。

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