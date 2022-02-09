“因令人费解的判罚而丧失资格的”黄大宪：“即使遇到障碍也要克服过去”. February. 09, 2022 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. 上月出国之前，记者曾向黄大宪（23岁•江原道厅•照片）询问过在2022年北京冬奥会主办国中国是否担心会出现“主场哨”的问题。黄大宪当时笑着说：“比起这种担心，现在坚持训练才是更大的事情”，“没有必要担心还没有发生的事情。”当被问到与对方的冲突、裁判判罚等诸多变数是否不近人情时，他回答说，“这种变数也是比赛的一部分。因为变数很多，所以成功时会有更强烈的成就感。” 但是担忧最终变成了现实。7日，在中国北京首都室内体育馆举行的短道速滑男子1000米半决赛中，黄大宪以小组第一名的成绩结束，但由于裁判做出了令人无法接受的判定，被取消比赛资格。韩国代表团大会首枚金牌的梦想就此破灭。 受到的冲击比任何人都大的黄大宪正在努力调整心态。赛后简短地留下“以后会尝试”的回答，匆匆离开混合区的黄大宪在当天晚些时候在自己的照片墙上表达了自己的心情。美国职业篮球（NBA）传奇明星迈克尔•乔丹的名言“面对障碍物并不一定要停下来。不要因为碰壁就转身或放弃。要考虑如何爬墙、突破或重新出发”。他表现出了用实力克服在剩下的比赛中也有可能出现的意外情况的意志。黄大宪将在剩下的男子500米、1500米、5000米接力等项目上再次挑战奖牌。将于9日举行的男子1500米比赛是韩国代表团在最近5届大赛中获得3枚金牌的强势项目。 但是同僚们却掩饰不住内心的虚脱感。2018年平昌亚运会男子接力选手金道谦（29岁）在自己的照片墙上写道：“对于奥林匹克运动，我感到不自信和惭愧。今天是羞愧、凄凉、痛苦的一天。”2014年索契冬奥会双冠王SBS解说员朴胜熙（30岁）也表示：“没想到又感受到了这种心情。而且是2倍”，表达了郁闷的心情。 匈牙利选手刘少林•桑多尔（27岁）以第一名的成绩通过决赛却因获得黄牌而被取消比赛资格，他向获得金牌的任子威（25岁）表示祝贺，并表示：“短道速滑是一项美丽的体育项目。今后我会更加努力，更加聪明地训练。”相反，他的弟弟、获得1000米铜牌的刘少昂（24岁）上传了哥哥的照片和“永远尊敬冠军”的文章，表达了对判决的遗憾。

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