尹-安单一化讨论在升温，名分和透明性是关键. February. 08, 2022 07:55. . 在野圈总统候选人单一化问题浮出了水面。国民力量党总统候选人尹锡悦昨天在接受媒体采访时，就与国民之党总统候选人安哲秀的单一化表示：“没有必要排除（这种可能性）。”国民力量党选举对策委员会高层相关人士也进入了“时机已到”“存在可能性”等公论化模式。安哲秀虽然表示，“公开讲话本身就没有诚意”，划清了界限，但似乎并没有切断可能性。 在大选D-30（倒计时30天）之际进行的各种舆论调查结果显示，政权交替舆论占优势，但尹锡悦的支持率与共同民主党总统候选人李在明相比，只有薄弱的优势，很难保证胜利。安哲秀的支持率在10%左右。马上就是候选人登记时间（13~14日）了，还要考虑投票纸印刷（28日）和预先投票日程（3月4日至5日）。也就是说，如果在野党试图实现单一化，已到了不容再拖延的时刻。 尹锡悦说：“安哲秀是为了政权交替而参加大选的人。”“如果实现单一化，就不能向外界公开，而是由安哲秀和我之间全面决定的事情。”似乎是说，在他的盘算中，单一化的名义是“政权交替”，方式是“谈判”。当然，单一化协商能否开始还是未知数。以李俊锡代表为首的所谓“自强派”公然表示反对，认为“排名第二、第三的候选人才会进行单一化”。即使在候选人决定后进行协商，最终成功也要翻过一山又一山。安哲秀方面也有可能主张采取单一候选人竞争力调查的方式。 即使政权交替成为在野党的目标，其本身也不能成为单一化的名分。也就是说，分别提出“公正和常识”和“555增长战略”的两位候选人，应该制定出共享什么样的国政蓝图和政策、如果在大选中获胜如何共同运营政权等蓝图。如果试图实现单一化，从协商开始到过程、结果都要公开透明，这样国民才能判断是否支持。 在没有决选投票制的情况下，单一化是历届大选的常见问题。虽然有过DJP（金大中、金钟泌）联合的部分分权政权的实验事例，但与其说是“分享权力”，不如说是“分享职位”而已。在剩下不到一个月的竞选期间，如果一直争论“安一化”“尹一化”，围绕内阁股份和6月地方选举公推权等问题争论不休，说不定会出现鸡飞蛋打一无所获的情况。

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